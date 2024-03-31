بداية من هذا الموعد.. "منتجي الدواجن" يُعلن مبادرة لتخفيض أسعار الفراخ والبيض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

أطلق اتحاد منتجي الدواجن مبادرة لخفض أسعار الدواجن والبيض بالأسواق بعد أن شهدت ارتفاعات خلال الفترة الماضية.

وتهدف المبادرة إلى خفض سعر كيلو الفراخ الحية لـ 85 جنيهًا بالمزرعة، كما تم التوافق على خفض سعر كرتونة البيض إلى 140 جنيهًا من 156 جنيهًا.

وقال اتحاد الدواجن، إنه سيتم تنفيذ مبادرة خفض الأسعار بدءاً من 2 أبريل 2024 وتنفيذ ذلك في الأسواق وذلك بعد الاجتماع بين شركات الإنتاج وممثلي الجهات المعنية.

وكانت أسعار الدواجن سجلت اليوم ارتفاعات كبيرة حيث وصل سعر الكيلو من 90 إلى 92 جنيها تسليم أرض المزرعة بينما يصل السعر للمستهلكين بين 98 إلى 99 جنيها بحسب كل المنطقة وبعد إضافة تكلفة التوصيل والنقل تصل إلى 105 جنيهات، كما سجل سعر الفراخ الساسو 101 جنيه في المزرعة و الفراخ الأمهات البيضاء 80 جنيها، كما تحرك سعر الكتكوت الساسو إلى 13 جنيهًا والكتكوت الأبيض 24 جنيهًا.