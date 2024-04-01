تصل لـ 35 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الاثنين بدرجات الحرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الاثنين، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت الهيئة، أن الطقس يكون دافئ على السواحل الشمالية لطيف ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وتابعت الهيئة: "تسجل الحرارة على القاهرة 31 درجة والسواحل الشمالية 25 درجة، بينما المناطق الجنوبية تسجل 31 درجة وحتى 35 دجرة، وفي الليل تتراوح الحرارة بين 18 و19 درجة على أغلب الأنحاء.

وأشارت الهيئة إلى أن أغلب الظواهر الجوية ستكون متمثلة في الشبورة المائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.