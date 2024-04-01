أخبار مصر

تصل لـ 35 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الاثنين بدرجات الحرارة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الاثنين، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت الهيئة، أن الطقس يكون دافئ على السواحل الشمالية لطيف ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وتابعت الهيئة: "تسجل الحرارة على القاهرة 31 درجة والسواحل الشمالية 25 درجة، بينما المناطق الجنوبية تسجل 31 درجة وحتى 35 دجرة، وفي الليل تتراوح الحرارة بين 18 و19 درجة على أغلب الأنحاء.

وأشارت الهيئة إلى أن أغلب الظواهر الجوية ستكون متمثلة في الشبورة المائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا