حبس وغرامة تصل لمليون جنيه.. تعرف على عقوبة إقامة محجر على أرض زراعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

يعمد بعض المواطنين على إقامة محاجر مواد البناء على الأراضي الزراعية، دون العلم بأن ذلك يهدد مساحة الرقعة الزراعية، ويعرضهم للوقوع تحت طائلة القانون.

ويستعرض الخليج 365 خلال التقرير التالي عقوبة إقامة البناء على الأراضي الزراعية وفقًا لقانون الثروة المعدنية، حيث نصت المادة 43 من القانون على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخیص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.

ووفقا للمادة، يعاقب بذات العقوبة كل من صدر له الترخيص وقام بإقامة المحجر أو باستعماله أو استخدامه أو تشغيله، وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

وتنص المادة 44 من قانون الثروة المعدنية، على أنه مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية أو المدنية بحسب الأحوال، يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 35 من هذا القانون.