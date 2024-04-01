"الحب ولع في صاحبه".. "روميو العمرانية" داخل المستشفى وعشيقته خلف القضبان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

علاقة عاطفية غريبة الأطوار جمعت بين سيدة ورجل كلاهما في الأربعينات، العشيق دائم الاقتراض من حبيبته دون رد المال ما أثار غضبها وقررت الانتقام منه.

مشهد صادم سجلته ذاكرة المارة بمنطقة العمرانية، رجل تمسك ألسنة النيران في جسده لكن لا أحد يقوى على إنقاذه.

للوهلة الأولى ظن الحاضرون أن الأمر مجرد مشهدا دراميا ضمن أعمال الشهر الكريم لكن بعد ثوان تلقوا الصدمة.

أسرعوا بنقل المصاب بحروق إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه تزامنا مع حضور الشرطة للوقوف على ملابسات الحادث.

تحريات المباحث توصلت إلى أن الواقعة بفعل فاعل، سيدة على علاقة بالمصاب شرعت في التخلص منه حرقا بسبب خلافات مالية.

بتقنين الإجراءات تمكن ضباط المباحث من ضبطها وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.