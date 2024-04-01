صراع "لقمة العيش" ينتهي بدماء عاطل في دار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت النيابة المختصة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل جاره بدار السلام.

كشفت التحقيقات عن نشوب مشادة كلامية بين عاطل وجاره بائع ملابس، بسبب رفض المجني عليه (الأول) افتراض البائع بضاعته أمام منزلهما.

تطورت المشادة إلى مشاجرة، فأطلق البائع عيارًا ناريًا من بندقية خرطوش على المجني عليه فسقط جثة هامدة.

صرحت النيابة بتشريح جثة الضحية، لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وحرزت السلاح المستخدم في الواقعة لفحصه.

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