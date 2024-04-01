قرار عاجل من المحكمة في قضية مقتل اللواء العبيدي بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

قررت الدائرة 13 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، اليوم الإثنين، مد أجل النطق بالحكم على المتهم الأول "رمضان. م" في قضية مقتل اللواء اليمني حسن العبيدي، لورود رأي فضيلة المفتي الشرعي في إعدامه، ومحاكمة باقي المتهمين في القضية، بجلسة ٤ إبريل الجاري.

عقدت هيئة الجلسة برئاسة المستشار علاء الدين البيلي وعضوية المستشارين منتصر أحمد كحكي ومحمد أحمد حسان و إيهاب طلعت يوسف وسكرتارية أيمن عبد اللطيف وهاني حمودة.

وكشفت النيابة العامة في تحقيقاتها فى القضية رقم 3854 لسنة ٢٠٢٤ جنايات قسم شرطة بولاق الدكرور، والمقيدة برقم 493 لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب الجيزة، أن المتهمين من الأول إلى الرابع قتلوا العبيدي عمدا مع سبق الإصرار وسرقوه، بعدما بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك، بأن أعدوا لذلك عقارا مهدئا "الكلوازبين"، وسلاحا أبيض "مطواة"، إذ شاركتهم المتهمة الخامسة في إخفاء جزء من المسروقات.

وأوضحت تحقيقات النيابة إن المتهمتين الثالثة والرابعة وضعتا مخدرا للمجني عليه بمشروب لشل حركته، ليتمكن المتهمان الأول، والثاني من الدخول لمسكنه وتهديده بسلاح أبيض إلا أنه قاومهما فوثقوه بالحبال "من القدمين واليدين" وأسقطوه أرضًا وتناوبوا على ضربه حتى سقط قتيلا.

وأشارت التحقيقات إلي أن المتهمين استولوا على (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية - بعض المقتنيات والمتعلقات الشخصية) بالإضافة إلى سيارة مستأجرة كانت متواجدة بالقرب من سكنه، ولاذوا بها بالفرار.

وذكرت النيابة أن معاينة الجثمان كشفت عن وجود إصابات بالرأس والرقبة ونزيف في الأنف، كما وجد الجثمان مقيدا.

وفي وقت سابق، اصطحبت النيابة العامة المتهمين إلى مسرح الجريمة لتمثيل الجريمة بالصوت والصورة، لبيان كيفية أدائهم للجريمة، ووجهت لهم تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بالسرقة بالإكراه.

ولاحقا إحالت النيابة العامة المتهمين بقتل اللواء حسن العبيدي - 50 سنة- رئيس دائرة التصنيع بوزارة الدفاع اليمنية داخل شقته بفيصل في الجيزة، إلي محكمة الجنايات العاجلة فيما تصدر حكمها على المتهمين اليوم.