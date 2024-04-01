لأول مرة.. مخالفات "التوك توك" في قانون المرور الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

صدق الرئيس السيسي، على قانون رقم 17 لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

وأجازت التعديلات الجديدة سيارات يجوز ترخيصها بأربع عجلات مع ترخيص التوكتوك، وتسري عليه أحكام قانون المرور، وتحديد تعريف مركبات النقل السريع، والنقل البطيء.

مجلس النواب، وافق بشكل نهائي، على تعديلات قانون المرور الجديد، المقدم من الحكومة، والذي يستهدف تقنين أوضاع ترخيص التوك توك والمركبات المهملة ولوحات السيارات، لمواجهة كل أشكال الخروج على القانون، إذ جاءت التعديلات لتتماشى مع زيادة أسعار مكونات التصنيع والتطوير، بما يواكب الزيادة الفعلية في أسعار تلك اللوحات بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة.

وجاء في تعديل بعض أحكام قانون المرور، المنشور في الجريدة الرسمية، على أن يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبي المحلى للمحافظـة الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة، وكذلك مركبات التوك توك والمركبـات الخفيفـة المستخدمة في نقل الأشخاص بأجر المصرح بتسييرها في إقليم المحافظة .

وتحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة .

ونصت مادة (34 / بند 8)، على أن تكون رخصة قيادة مركبات التوك توك، أو رخصة قيـادة المركبات الخفيفة، تجيز لحاملها قيادتها.

وقالت الجريدة الرسمية في عددها إن مخالفة أحكام المواد (۷، ٧ مكرر، ٦٧، ٦۸، ٦٩) من هذا القانون، تطبق مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، تقضى المحكمة فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بمصادرة مركبات الدراجات الآليـة والتوك توك والمركبات الخفيفة حال تسييرها دون ترخيص أو عدم حمل هذه المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها

يستبدل لفظا "آلية" و"الآلية"، بلفظي "نارية" و"النارية" أينمـا ورد ذكرهمـا فـي قـانون المرور المشار إليه .