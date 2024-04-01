جثة في الموقف.. القبض على سائق قتل زميله بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهم بقتل شخص في المنيا، بموقف السيارات، بسبب الخلاف على أولوية استقلال إحدى السيارات.

تبلغ لقسم شرطة ثان المنيا من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة سائق "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا، متوفـى إثر إصابته بجرح طعني نافذ بالصدر، وبسؤال زوجته قررت بحدوث مشاجرة بين زوجها، وأحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا بموقف سيارات الأجرة بدائرة القسم؛ للخلاف على أولوية استقلال إحدى السيارات، تعدى خلالها الأخير على زوجها بسلاح أبيض فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنيا من ضبط المتهم.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلاف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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