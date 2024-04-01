هل تتقدم الحكومة باستقالتها اليوم؟.. مصدر يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي

نفى مصدر حكومي عقد أي اجتماع اليوم لمجلس الوزراء لتقديم الإستقالة قبل أداء الرئيس اليمين الدستورية غدا أمام مجلس النواب.

ونشرت عدد من الصفحات والمواقع الإلكترونية، أنباءً تُفيد بعقد الحكومة لاجتماع طارئ اليوم لتقديم الاستقالة.

وتستعد العاصمة الإدارية الجديدة لحفل تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية جديدة وأداء قسم اليمين الدستورية بمجلس النواب، غدا الثلاثاء، لتبدأ الولاية الرئاسية الجديدة للرئيس السيسي اعتبارًا من 3 أبريل ولمدة 6 سنوات.

ونصت المادة 144 من الدستور على أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.

وفي حال غياب مجلس النواب، يكون أداء رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.