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صورة.. المناطق التي سترى كسوف الشمس الإثنين 8 أبريل 2024

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

نشر الدكتور جاد القاضي، أمين الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، شكلًا للكرة الأرضية يوضح المناطقة التي سوف ترى الكسوف الشمسى ليوم الإثنين 8 إبريل 2024.

وأكد أمين الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، خلال نشرة فلكية، أن الكسوف الشمسي يوم الإثنين 8 أبريل لن يرى فى مصر ولا فى أي دولة عربية.

وأشار القاضي إلى أن الكسوف الشمسي يوم 8 أبريل المقبل سوف يرى جزئيا في غرب أوروبا والمحيط الأطلنطي وأمريكا الشمالية شمال أمريكا الجنوبية والمحيط الهادي.

وأضاف أن الكسوف الشمسي يوم 8 أبريل سيكون كسوفا كليا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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