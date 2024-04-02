دماء وجثة ممدة داخل غرفة النوم.. ماذا حدث في شقة الشرابية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبـ رمضان يونس:

الخامسة ونصف مساءًا؛ جلس أشرف يونس كعادته على حافة "انترية" يترقب من نافذة شقته قرآن آذان المغرب، الأجواء الروحانية غيرتها جريمة قتل داخل العقار الذي يقطن فيه الخميس الماضي.

لم يتطرق "أشرف" لصوت صراخ عل من شقة أحد جيرانه، حتى أن طفلة استنجدت به:"الحق يا عم أبو أحمد في خناقة عندنا فوق"، على إثرها صعد للطابق الرابع، وعندما وضع قدمه داخل الشقة فوجئ بشيء غريب "لقيت الراجل واقع وابنه قاعد على الكرسي و بيتفرج على التلفزيون". على حد قول الجار.

حاول "أشرف" أن يتفهم ما جرى. بينما لام الشاب ظنًا منه أنه تعدى على والده: "قلت للواد .. ده أبوك والدنيا صيام أهدى شوية"، حينها فاجأته جارته بالطامة الكبرى: "تعالي شوف ابني في أوضته!".

لم يتحمل "أشرف" ما رآه خرجا مفزوعًا يتصبب عرقًا من هو المشهد " أنا شوفت الواد لقيته غرقان في دمه وقولت لها ابنك ده مقتول". من ثمَّ أبلغ النجدة بالجريمة "سألت الواد ايه اللي عملته ده قالي هو ضربني الأول بالقزازة".

منذ أن استأجر الشابان الشقة رفقة والديهما قرابة شهر مضي، لم يتحدثا مع قاطني العقار حتى وقوع الجريمة:"إحنا أول مرة نشوفهم لما الشاب قتل أخوه في الشقة.. وهما لسه سُكان جداد هنا محدش يعرف عنهم حاجة أصلا".

في غضون 30 دقيقة، حضرت الشرطة لمسرح الجريمة، فيما عاين المعمل الجنائي الجثة عقب نقلها للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة التى انتدبت الطبيب الشرعي لإعداد تقرير وافٍ حول الجريمة وأسبابها.

و اقتادت قوة أمنية من رجال مباحث الشرابية، أسرة المجني عليه والمتهم لاستماع أقوالهم بشأن الحادث" الواد تحس إنه مش طبيعي". وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.