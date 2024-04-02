"تعليم الجيزة" تصنع كحك العيد بأسعار مخفضة -(قائمة الأسعار)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

حرصت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، على تصنيع كحك العيد لهذا العام 2024، وذلك في إطار اهتمام الدولة المستمر بالتعليم الفني، لمستقبل أفضل وغدٍ مشرق.

من جانبه، أكد أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم في الجيزة، أن كعك العيد متواجد بالأسواق ومنافذ البيع بأسعار أقل من الأسواق وبجودة عالية.

وأضاف "سلومة"، أنه تم تسليم الكعك لمنافذ البيع و الطلبيات للمتعاقدين بإشراف الدكتورة صفاء القزاز، مدير عام التعليم الفنى.

وجاءت أسعار كحك العيد 2024 بالجيزة، كالآتي:

الكعك 160 جنيهًا للكيلو.

المشكل 170 جنيهًا للكيلو.

و البسكويت نشادر 170 جنيهًا للكيلو.

والبسكويت برتقال 180 جنيهًا للكيلو.

والبيتي فور 200 جنيهًا للكيلو.

وأوضح وكيل الوزارة، أن الاتصالات متواصلة والعمل مستمر؛ لحجز الطلبات وإنجاز المطلوب بمتابعة وإشراف أمهر الطهاه، قائلًا :"لتغزو منتجاتنا تعليم الجيزة الأسواق بجودة تضاهي الماركات المسجلة".

وأشار إلى أنه للتواصل والحجز والاستعلام والكميات، يمكن التواصل مع ياسر الجندي على الرقم الآتي: "01200394421".

يأتي ذلك، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

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