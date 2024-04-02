موعد شم النسيم 2024.. إجازة رسمية مدفوعة الأجر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد شم النسيم 2024.

أضاف المعهد، بحسب بيان له، أن موعد شم النسيم 2024 يوافق يوم الاثنين الموافق 6 مايو، مما يُعني أنه لن يتزامن مع شهر رمضان، المقرر له أن ينتهي فلكيًا الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024

ويوافق شم النسيم من كل عام إجازة رسمية للموظفين والعاملين في الهيكل الإداري للدولة، مدفوعة الأجر.

وتشهد حالة الطقس خلال شم النسيم، الاستقرار التام، حيث تعدل درجات الحرارة على أغلب المناطق وتقل فرص الأمطار والبرودة الشديدة بشكل كبير.

وكشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس خلال شم النسيم 2024 ستكون معتدلة تميل إلى الحارة خلال فترات النهار.

وأوضح "القياتي"، لـ"الخليج 365"، أن حالة الطقس في شم النسيم 2024، ستميل إلى الاعتدال والبرودة خلال فترات الليل.

وأشار عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة تُسجل في بعض الأحيان على القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية صباحًا.

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