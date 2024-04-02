بدء التقدم المسابقة عمال مساجد 2024.. الشروط والأوراق المطلوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

فتح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، باب التقدم لمسابقة عمال المساجد لعام 2024 لصالح وزارة الأوقاف، ولمدة أسبوعين، عبر الرابط التالي:

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وجاءت شروط التقدمم على النحو التالي:

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عام

مؤهل أقل من المتوسط"إعدادية عامة أو أزهرية".

- الأوراق المطلوبة:

- الصورة الشخصية

- الرقم القومي وجه أول سارية

- الرقم القومي وجه ثاني سارية

- شهادة المؤهل الدراسي

- صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة الأوقاف (وجهين بحسب الأحوال)

- الموقف من الخدمة العسكرية.

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

- إيصال الإيداع البنكي "إيداع مبلغ 26 جنيهاً لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9450781200 ح- (بنك مصر - بنك القاهرة- البنك الأهلي المصري) علماً بأن يكون الإيصال وارد به اسم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وكذا رقم حساب الجهاز و سيتم رفض طلب المتقدم حال إيداع (مبلغ أقل من المذكور أو أن يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم).