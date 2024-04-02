بيان مهم من السياحة بشأن إجراءات تسجيل الشركات للسائقين - مستند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

شددت وزارة السياحة والآثار، على ضرورة التزام جميع الشركات العاملة في نشاط النقل السياحي بإنهاء إجراءات تسجيل سائقيها "كشف طبي - الدورات التدريبية"، وإصدار كارنيه الغرفة.

وطالبت غرفة السياحة، بحسب منشور صادر عنها، حصل الخليج 365 على نسخة منه، بضرورة التزام الشركات بإنهاء جميع إجراءات تسجيل السائقين و إصدار كارنيهات الغرفة لسائقيها؛ وذلك لعدم تعرض الشركة لأي عقوبة تضر بالشركة والسائق.

وأوضحت الغرفة، أن ذلك يأتي من منطلق التنسيق الدائم والتعاون المستمر بينها وبين وزارة السياحة والآثا؛ لرعاية القطاع السياحي.

وكانت غرفة السياحة، كشفت عن نجاحها بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار في الوصول إلى آلية لاسترداد قيم مبالغ شركات السياحة الموجودة بالمحافظ الإلكترونية بالمسار الإلكتروني من المواسم الماضية ولم تستطع الشركات استردادها نظرًا لأنها غير مفعلة هذا الموسم.

بيان مهم من غرفة السياحة بشأن استرداد الأموال المُعلقة بمسار الحج الإلكتروني – مستند