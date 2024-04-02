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"12 كيس بودر".. حبس ديلر الوراق 4 أيام

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت نيابة الوراق بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 12 كيس من مخدر "البودر" يروجها على عملائه من المتعاطين.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم ضبط بحوزته 12 كيس من مخدر البودر، وسلاح أبيض، ومبلغ مالي، وطلبت النيابة العامة إرسال المضبوطات من المخدر إلى المعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل في الوراق لحيازته كمية من مخدر البودر وبإجراء التحريات، تبين أن المتهم يحوز تلك الكمية للاتجار بها وترويجها على عملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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