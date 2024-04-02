حسام موافي يفجر مفاجأة عن تأثر الحالة الجنسية للإنسان بسبب دواء الضغط (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني أن زنة الرأس قد لا تكون لها علاقة بالضغط، مشيرا إلى أن زنة الرأس قد يسببها دواء معينا.

وأضاف خلال تقديم برنامج "رب زدني علما"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن زنة الرأس قد تكون ألم نفسي، متسائلا: من يرضى بالعلاج طوال حياته؟.

وتابع أن زنة الرأس قد يكون مشكلة في الأذن، وعادة قد يأتي لمن بلغ 45 فأكثر، وليس له علاج، معلنا أن الضوضاء لا تشعر الإنسان بهذا الزن.

وتابع: أحذر من التفكير في المرض أو الاعتقاد بأنك مريض، وزنة الأذن أو الرأس سخيفة يجب التعايش معها كما هي".

وأكد: "دواء الضغط قد يؤثر على الحالة الجنسية للرجل، ومضاعفاته متعددة على القلب والكلى والأطراف وباقي الجسد، ويجب عدم التوقف عن تناول دواء الضغط حتى لو كان يسبب زنة الرأس". للمزيد من أخبار مصر (اضغط هنا)