"موافي": نسبة العقم وصلت 20%.. وكل 5 سيتزوجون هناك احتمالية عدم إنجاب 1 منهم (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن نسبة العقم وصلت لـ20%، أي أن كل 5 سيتزوجون هناك احتمالية عدم إنجاب 1 منهم.

وأضاف خلال تقديم برنامج "رب زدني علما"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن من لم ينجب حتى الآن فهذا هبة من الله يهدي بها من يشاء من عباده ويختار، مشيرا إلى أن الله تعالى يعلم كل ما في الغيب، ويعلم مدى حسن الانجاب للزوجين من عدمه.

وتابع أنه ليس هناك علاج عقم لأن العقم يعني عدم الإنجاب أبدا، مشددا على أن العقر فقط هو الذي يمكن أن ينجب بالعلاج.للمزيد من أخبار مصر (اضغط هنا)