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الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة: حرارة وشبورة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الساعات المقبلة وأهم الظواهر الجوية المتوقعة اليوم.

وقالت الهيئة، إن أهم الظواهر الجوية المتوقع حدوثها اليوم هو ظهور الشبورة المائية الكثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية لذلك يجب توخى الحيطة والحذر أثناء القيادة.

وأضافت الهيئة إن درجة الحرارة على القاهرة الكبرى تصل اليوم لـ 30 درجة بينما على المناطق الجنوبية تسجل 30 درجة.

وأشارت الهيئة إلى أن طقس اليوم سيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتابعت الهيئة: الطقس لطيف ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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