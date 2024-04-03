"خرطوم من الفنطاس للمنزل".. سقوط عصابة سرقة المواد البترولية في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط تشكيل عصابي لارتكابه واقعة سرقة مواد بترولية من أحد خطوط البترول بأسيوط.

تلقي قسم شرطة أول أسيوط بمديرية أمن أسيوط بلاغًا من مسئول باحدى شركات البترول؛ أنه أثناء تواجده بمقر الشركة تلاحظ له انخفاض ضغط أحد خطوط البترول الخاص بنقل المواد البترولية (سولار) بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص أمكن ضبط سيارة نقل بصندوق وبداخلها فنطاس يحوى 10 طن سولار متوقفة خلف منزل ملك عامل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط وتبين إمتداد خرطوم من الفنطاس إلى داخل المنزل مثبت داخل حفرة (عمقها 3 أمتار) بوسط المنزل متصلة بخط أنابيب (سولار) وكذا وجود موتور لرفع السولار من الحفرة.

وبتكثيف التحريات أمكن تحديد وضبط عناصر التشكيل العصابى (مالك المنزل و4 آخرين "لإثنين منهم معلومات جنائية ") وبحوزتهم بندقية خرطوش - فرد محلي وعدد من الطلقات النارية وعُثر بالمنزل على (الأدوات والمعدات المستخدمة فى سرقة المواد البترولية - دراجة نارية بدون لوحات معدنية) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بإستخدام الأدوات المضبوطة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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