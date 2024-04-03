أنجب منها طفلا.. حكاية الطفلة ندى هتك عرضها شابا في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية المتهم بهتك عرض الطفلة ندى إلى محكمة الجنايات.

كشفت تحقيقات النيابة العاة، أن المتهم واقع المجني عليها الطفلة بغير رضاها، والتي لم تبلغ من العمر الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة، إذ ارتأي في حداثة سنها وقلة خبرتها فرصة لإشباع مكبوت شهواته، بأن استغل ترددها على محل إقامته واستعمل فارق البنيان الجسدي بينهما، مهدداً إياها بالإيذاء إذ لم تنصاع لأوامره فجردها من ملابسها وبث الرعب والفزع في نفسها وشل مقاومتها فأذعنت له رغماً عن إرادتها فتمكن منها وأورى عن سوءته وأقام علاقة كاملة إلى أن أنجب منها طفلاً ثبت نسب له على النحو الوارد بتقرير الطب الشرعي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.