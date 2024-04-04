المشوار بـ 5 جنيهات.. كيف تطارد الجيزة "التوك توك" غير الملتزم بالأجرة ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

شنت محافظة الجيزة، خلال الساعات الماضية، عددًا من الحملات بجميع مناطق المحافظة؛ لضبط مركبات التوك توك غير الملتزمة بالأجرة، والتصدي لجشع السائقين وتحديد تعريفة الركوب 5 جنيهات.

وقال "مصدر"، لـ"الخليج 365"، إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال التوك توك المخالف والذي لا يلتزم بالتسعيرة المحددة، والتي تبلغ 5 جنيهات، بعد أن اشتكى بعض المواطنين من مغالاة سائقي التوك توك في تعريفة الركوب، وتحديدها حسب أهواء كل سائق وهو مخالف.

وشددت الحملات، على سائقي التوك توك، بإلزام السائقين بالتعريفة المتعارف عليها وهي قيمة ٥ جنيهات فقط لا غير، وناشدت المواطنين بذلك.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق على قانون رقم 17 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

ووافق مجلس النواب، بشكل نهائي، على تعديلات قانون المرور الجديد، المقدم من الحكومة، والذي يستهدف تقنين أوضاع ترخيص التوك توك والمركبات المهملة ولوحات السيارات؛ لمواجهة كل أشكال الخروج على القانون.

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