عضو الشعبة يكشف سبب لجوء محلات الحلويات للبيع بالقطعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

كشف علاء عبده عيسى عضو شعبة الحلويات، سبب اتباع بعض محلات المخبوزات والحلويات طريقة البيع بالقطعة بدلا من الكيلو خلال الفترة الأخيرة.

وقال علاء لمصراوي إن أسعار المواد الخام للمخبوزات مثل ( الدقيق –السكر- والبودر- ومواد التحلية) شهدت ارتفاعا خلال الفترة الماضية تعدى 30% وذلك على خلفية تداعيات ارتفاع سعر صرف الدولار الأمر الذي تسبب في زيادة سعر بيع كيلو المخبوزات للمستهلك بنسبة تعدت الـ 50% مما دفع بعض المحلات لبيع منتجاتهم بتسعيرة القطعة للمحافظة على نسبة الإقبال على الشراء من قبل المواطنين وعدم حدوث ظاهرة عزوف عن الحلوى.

وتابع عضو شعبة الحلويات قائلا: ولكن من المتوقع أن تشهد أسعار المخبوزات تراجعا بنسبة 30 % بعد شهرين من الآن نظرا لتراجع سعر الدولار والإفراج عن البضائع المخزونة في الموانيء المتوقع أن صدى كبير في تراجع الأسعار .

وسجلت أسعار المخبوزات داخل إحدى المحلات الشهيرة الأسعار الأتية:

-علبة كعك سادة 1 كيلو (48 قطعة) 230 جنيه

-علبة كعك سادة نصف كيلو (24 قطعة) 120 جنية

-علبة كعك ملبن 1 كيلو (48 قطعة) 230 جنيه

-علبة كعك ملبن نصف كيلو (24 قطعة) 120 جنية

-علبة كعك عجوة 1 كيلو (48 قطعة) 230 جنيه

-علبة كعك عجوة نصف كيلو (24 قطعة) 120 جنية

-علبة كعك عجمية 1 كيلو (48 قطعة) 230 جنيه

-علبة كعك عجمية نصف كيلو (24 قطعة) 120 جنيه

-علبة كعك عين جمل 1 كيلو (48 قطعة) 290 جنيه

-علبة كعك عين جمل نصف كيلو (24 قطعة) 150 جنيه

-علبة كعك رش مكسرات 1 كيلو (48 قطعة) 340 جنيه

-علبة كعك رش مكسرات نصف كيلو (24 قطعة) 180 جنيه

وكانت أسعار المواد الخام المستخدمة في صناعة الحلويات قد سجلت الأسعار الآتية:

سجل الدقيق المعبأ اليوم 28.47 جنيها للكيلو

سجّل السكر المعبأ اليوم 44.86 جنيها/ للكيلو

سجّل البيض البلدى اليوم 5.86 جنيها/ للبيضة

كما سجلت أسعار المشمشية من 450 إلى 500 جنيهًا و القراصية من 350 الى 380 جنيهًا و كيلو العين جمل 500 جنيهًا و سعر كيلو الكاجو من 750 إلى 850 جنيهاً وسعر كيلو البندق 700 جنيهاً

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