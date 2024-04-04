طقس الـ6 أيام القادمة.. "الأرصاد": انخفاض الحرارة ورياح وأمطار



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

ووفقًا لبيان "الأرصاد"، فإن حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة ستشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، أبرزها رياح وانخفاض الحرارة.

ويرصد "الخليج 365"، حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة، كما يلي:

حالة الطقس الخميس 4 أبريل 2024 والجمعة 5 أبريل 2024

أفادت "الأرصاد"، أن الأحوال الجوية اليوم الخميس الموافق 4 أبريل وغدًا الجمعة 5 أبريل، تشهد، نشاطًا للرياح، يؤثر على مناطق من القاهرة الكبرى، على فترات متقطعة.

وتوقعت "الهيئة"، أن تشهد حالة الطقس، شبورة مائية، تبدأ من الرابعة وتستمر حتى التاسعة صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس السبت 6 أبريل 2024

قالت "الأرصاد"، إن حالة الطقس السبت 6 أبريل 2024، تشهد، نشاطًا للرياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

وتابعت "الهيئة"، أنه بدءًا من الأحد القادم 7 أبريل وحتى الثلاثاء 9 أبريل، تشهد البلاد، انخفاضًا في درجات الحرارة على جميع الأنحاء بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية.

وأكملت أن حالة الطقس تتأثر بنشاط للرياح؛ مما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى فرص لسقوط الأمطار.

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