ضبط 15 متهمًا بحوزتهم 31 كيلو مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط -الإسكندرية) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
أسفرت جهود الحملات عن ضبط 15 متهمًا، بحوزتهم (16 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 9 كيلو جرام لمخدر البانجو - 6 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين - 6 فرد محلي –6 قطع سلاح أبيض).
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية.