غلق كُلي لمدة ثلاثة أشهر.. تعرف على الطرق البديلة لطريق المحاجر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

قررت الإدارة العامة للمرور بالقاهرة، غلق كلي لطريق المحاجر بالوصلة من طريق القطامية القديمة اتجاه محور محمد نجيب؛ تزامناً مع استكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع امتداد محور طلعت حرب بمدينة القاهرة الجديدة حتى الطريق الأوسطي خلال محمية وادي دجلة مع تطوير المنطقة المحيطة.

تستلزم أعمال تنفيذ المشروع، الغلق الكلي لطريق المحاجر في المسافة من طريق السخنة "طريق القطامية القديم" حتى تقاطعه مع محور محمد نجيب مع تحويل حركة المرور بطريق القطامية القديم فمطلع محور محمد نجيب تجاه طريق المحاجر، اعتباراً من الساعة 12.5 صباحاً يوم الخميس 2024/4/4 ولمدة 3 أشهر.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.