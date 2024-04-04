بحوزتهم مليون دولار.. سقوط "عصابة العُملة" في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها؛ لضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية.
معلومات وتحريات مديرية أمن القاهرة أفادت قيام عناصر تشكيل عصابي للاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بنطاق محافظة القاهرة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبحوزتهم عملات أجنبية مختلفة أبرزها أكثر من (مليون دولار أمريكي).
قُدرت القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من (52 مليون جنيه).