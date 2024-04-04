أخبار مصر

بحوزتهم مليون دولار.. سقوط "عصابة العُملة" في القاهرة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها؛ لضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية.

معلومات وتحريات مديرية أمن القاهرة أفادت قيام عناصر تشكيل عصابي للاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بنطاق محافظة القاهرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبحوزتهم عملات أجنبية مختلفة أبرزها أكثر من (مليون دولار أمريكي).

قُدرت القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من (52 مليون جنيه).

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا