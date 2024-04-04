بحوزتهم مليون دولار.. سقوط "عصابة العُملة" في القاهرة

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها؛ لضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية.

محمد يوسف

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