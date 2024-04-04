قُدرت بـ 3 مليون جنيه.. ضبط مالك مسبك ذهب في أسوان بحوزته 33 قطعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان من ضبط مالك مسبك ذهب، كائن بدائرة مركز شرطة نصر النوبة وعُثر بداخله على (33 قطعة من خام الذهب مختلفة الأشكال- مبلغ مالي عملة "أجنبية ومحلية"- الخامات والأدوات المستخدمة في سبك الذهب).

بمواجهة المتهم اعترف بإدارته المسبك وشراء خام الذهب من القائمين بالتنقيب العشوائي والغير شرعي عن خام الذهب بقصد بيعه والتربح منه، وأضاف بشراء خام الذهب من عامل – مقيم بدائرة المركز- أمكن ضبطه وبمواجهته أيد ما سبق.

قُدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالي (3 مليون جنيه).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.