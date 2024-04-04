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الأمن العام يضبط متهمين بحوزتهم 167 سلاحًا ناريًا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجه قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط 167 قطعة سلاح ناري بحوزة 150 متهما، وضبطت الحملة 42 متهما هاربا، و15 متهما في أعمال بلطجة.

وضبطت أجهزة الأمن 22016 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 60 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم.

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة مباشرة التحقيق.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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