إعدام وسجن وبراءة.. لحظة الحكم على قتلة "اللواء العبيدي"- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

أصدرت الدائرة ١٣ بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، اليوم الخميس، حكمها علي المتهمين بقتل اللواء حسن العبيدي - 50 سنة- رئيس دائرة التصنيع بوزارة الدفاع اليمنية، بقصد سرقته بشقة في منطقة فيصل بالجيزة. وتضمن الحكم معاقبة متهم بالإعدام شنقا، والسجن المشدد لثلاثة متهمين قصر لمدد تتراوح بين 15 سنة والمؤبد، وبراءة المتهمة الخامسة.

وقضت المحكمة في منطوق حكمها: أولا، بالإعدام شنقا للمتهم الأول بعد ورود رأي المفتي، ومعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات عما اسند إليه من اتهام في التهمة الثانية. وثانيا، معاقبة المتهم الثاني "عبد الرحمن" 17 سنة، بالسجن المشدد 15 عاما. وثالثا، معاقبة المتهمة الثالثة " إسراء" 21 سنة، بالسجن المؤبد. ورابعا، معاقبة المتهمة الرابعة "سهير" 16 سنة، بالسجن المشدد 15 عاما. فيما برأت المحكمة المتهمة الخامسة "آية" 24سنة، عما نسب إليها من اتهام.

عقدت هيئة الجلسة برئاسة المستشار منتصر أحمد كحكي رئيس الدائرة وعضوية المستشارين محمد أحمد حسان و إيهاب طلعت يوسف وسكرتارية أيمن عبد اللطيف وهاني حمودة.

وكشفت النيابة العامة في تحقيقاتها بالقضية رقم 3854 لسنة ٢٠٢٤ جنايات قسم شرطة بولاق الدكرور، والمقيدة برقم 493 لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب الجيزة، أن المتهمين من الأول إلى الرابع قتلوا العبيدي عمدا مع سبق الإصرار وسرقوه، بعدما بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك، بأن أعدوا لذلك عقارا مهدئا "الكلوازبين"، وسلاحا أبيض "مطواة"، إذ شاركتهم المتهمة الخامسة في إخفاء جزء من المسروقات.

وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهمتين الثالثة والرابعة وضعتا مخدرا للمجني عليه بمشروب لشل حركته، ليتمكن المتهمان الأول، والثاني من الدخول لمسكنه وتهديده بسلاح أبيض إلا أنه قاومهما فوثقوه بالحبال "من القدمين واليدين" وأسقطوه أرضًا وتناوبوا على ضربه حتى سقط قتيلا.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين استولوا على (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية - بعض المقتنيات والمتعلقات الشخصية) بالإضافة إلى سيارة مستأجرة كانت متواجدة بالقرب من سكنه، ولاذوا بها بالفرار.

وذكرت النيابة أن معاينة الجثمان كشفت عن وجود إصابات بالرأس والرقبة ونزيف في الأنف، كما وجد الجثمان مقيدا.