شكرا لقرائتكم خبر عن قائد القوات البحرية يلتقى قائد العملية البحرية الأوروبية بالبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الفريق أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية اللواء بحرى فاسيليس جروباريس قائد العملية البحرية الأوروبية بالبحر الأحمر (أسبيدس)، والوفد المرافق له.



تناول اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فيما يتعلق بدعم جهود الأمن والاستقرار البحرى بمنطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى بحث تعزيز التعاون بين الجانبين.



وقام الوفد بجولة تفقدية لعدد من وحدات القوات البحرية للتعرف على أحدث منظومات التدريب والتسليح التى شهدتها القوات البحرية فى الآونة الأخيرة.



يأتى ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز علاقات التعاون العسكرى مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة.