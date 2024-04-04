نقيب السياحيين: نسب الإشغال ستصل إلى 100 % بهذا التوقيت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال باسم حلقة، نقيب السياحيين، إن موسم السياحة يشهد حاليًا زيادة في إقبال السائحين على المزارات المصرية.

وأضاف "حلقة" في تصريح خاص لـ "الخليج 365"، أن نسبة الإشغال حاليًا تصل إلى حوالي 85% في مناطق شرم الشيخ والغردقة، بينما تصل إلى حوالي 70% في الأقصر وأسوان.

وأشار نقيب السياحيين إلى أنه من المتوقع أن تصل نسبة الإشغال إلى 100% خلال فترة الأعياد في شرم الشيخ والغردقة، نظرًا لاستمتاع المصريين والعرب بإجازاتهم خلال هذه الفترة.

وتابع، أنه من المتوقع أن تصل نسبة الإشغال في الأقصر وأسوان خلال هذه الفترة إلى حوالي 80%.

وأكد "حلقة" أن جميع قطاعات السياحة تستعد لتعزيز النمو الاقتصادي بشكل شامل، نظرًا لتوجيهات بزيادة عائدات القطاع وتعظيم إيراداته، مشيرًا إلى وجود مسؤولية كبيرة لتحقيق هدف وصول عدد السياح إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

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