"أمهات مصر": توصيات "التعليم" بالحوار الوطني تعكس الجدية في التنفيذ والتطوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أشادت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، بمتابعة الدكتور مصطفي رئيس مجلس الوزراء، لإجراءات وزارة التربية والتعليم لتنفيذ توصيات المرحلة الأولى من "الحوار الوطني".

وقالت إنه من الواضح حرص جميع أجهزة الدولة على أخذ توصيات الحوار الوطني خاصة فيما يتعلق بملف التعليم بجدية تامة وتنفيذها على أرض الواقع، وهو ما ظهر واضحا خلال الفترة الماضية في تصريحات وقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يضع ملف التعليم في أولى أولوياته.

أشادت بالتقرير الذي أعده الدكتور رضا حجازي، وزير التعليم، إلى رئيس الوزراء، والخاصة بتوصيات المرحلة الأولى من "الحوار الوطني"، والإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الوزارة في سبيل ذلك.

وأوضحت أن التقرير تطرق وشمل جميع المراحل التعليمية، بما فيها ملف محو الأمية وتعليم الكبار، ولم يغفل أي عنصر من عناصر العملية التعليمية، وهم الطالب والمعلم، وكذلك المناهج والبرامج وكافة الأنشطة التعليمية، بما ينعكس علي تخريج طالب متميز يتمتع بمهارات علي المستوي العالمي.

وأشارت إلى أن وزارة التعليم ركزت أيضا في خطتها علي تنمية روح الولاء والانتماء لدي أبنائنا الطلاب من خلال تضمين قضية المواطنة في المناهج المطورة الحديثة، حيث بدأ ذلك من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف السادس الابتدائي، وستستكمل في المرحلة الإعدادية بعد ذلك، وكذلك قيام الوزارة باستحداث مادة "الوعي الوطني" لطلاب الثانوية العامة، ومفاهيم وتطبيقات القيم والأخلاق في المناهج الدراسية لجميع المراحل الدراسية.

وأكدت أن هذا أمر جيد للغاية لتأسيس التلميذ في هذه المرحلة العمرية التي ينطلق بعدها للمجتمع والحياة بشخصية وطنية قوية تتمتع بجميع المهارات، قائلة: "من الأمور الجميلة في خطة وزارة التعليم، أنها استعانت بالخبراء التربويين وأساتذة الجامعات والمعاهد البحثية المصريين في بناء المناهج الدراسية".

وأوضحت أن الخبراء والأساتذة المصريين عباقره ويستطيعوا إنجاز ووضع مناهج متميزة، بالتوازي مع التنسيق مع الدول علي المستوي الإقليمي والدولي، لمعرفة أحدث ما توصل إليه العلم لدي هذه الدول، خاصة في التعليم الفني والتكنولوجي. للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)

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