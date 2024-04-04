رئيس الوزراء يتابع مخرجات اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة مخرجات اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، خلال الاجتماع، إلى أن المرحلة القادمة ستشهد استقرارًا كبيرًا في أسعار مختلف السلع، مضيفةً أنه أصبح لدينا مؤشرات واضحة حاليًا بشأن أسعار عدد كبير من السلع، وسنعمل على زيادة السلع التي تتم متابعتها بشكل دوري.

ومن جانبه، أكد أحمد الوكيل، انخفاض أسعار عدد كبير من السلع، خاصةً في السلاسل التجارية، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بمشكلة "السكر" فستنتهي تمامًا مع منتصف الشهر الجاري، وذلك في ظل توافر كميات كبيرة منه، منوها إلى أن آليات السوق تعود لطبيعتها حاليًا، وأنه مع المزيد من توافر السلع ستنخفض الأسعار أكثر.

وخلال الاجتماع، أكد الحضور من مسئولي الأجهزة الرقابية أن هناك جهوداً كبيرة بُذلت في الأيام الماضية للعمل على زيادة توافر السلع، وانخفاض أسعارها، تحت إشراف مُباشر من رئيس مجلس الوزراء، مؤكدين ضرورة استمرار هذه الجهود، حتى يشعر المواطن بأثرٍ حقيقيٍ يُسهم في تحقيق الرضا عن مُستوى الأسعار.