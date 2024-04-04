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القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " فلسطين فى قلب مصر.. القاهرة خاضت معارك دبلوماسية وقانونية ضد إسرائيل لفتح معبر رفح وإدخال المساعدات لغزة".

شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين فى قلب مصر.. غدا على صفحات الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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