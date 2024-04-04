حدث في 8 ساعات| إطلاق أبليكيشن "رادار الأسعار.. وعدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر اليوم الخميس، العديد من الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية أبرها، إعلان مجلس الوزراء إطلاق أبليكيشن "رادار الأسعار" يوليو المقبل لرصد السلع والأسعار.

ويستعرض الخليج 365 خلال التقرير التالي أبرز الأحداث التي شهدتها الساحة المصرية خلال الـ8 ساعات الماضية:

البابا تواضروس يستقبل السفير المصري في إسبانيا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة، السفير إيهاب بدوي سفير مصر الجديد في إسبانيا

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العمل: 820 مركز تدريب خاص سجلوا بياناتهم حتى الآن بمشروع مهني 2030

أعلن حسن شحاتة، وزير العمل، عن تسجيل 820 مركز تدريب مهني خاص حتى الآن، بياناتها على منصة مشروع "مهني 2030" الإلكترونية التي أطلقتها.

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"الطفولة والأمومة" و "حياة كريمة" يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز حقوق الطفل

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وذلك من أجل دعم وتعزيز حقوق الطفل.

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رئيس الوزراء يتابع مخرجات اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة مخرجات اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع.

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الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بشأن إصدار صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بإصدار النظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعانيهم.

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سنتعامل مع أي تحدٍ.. رئيس الوزراء: انخفاض جديد في الأسعار بعد العيد

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة مخرجات اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع.

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مجلس الوزراء: إطلاق ابليكيشن "رادار الأسعار" يوليو المقبل لرصد السلع و الاسعار

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة مخرجات اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع.

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اجتماع "القومي للأجور" لبحث زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص في هذا الموعد

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، اعتبارًا من الأول من الشهر مارس الماضي 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة.

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مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على غزة- صور

واصلت القوات الجوية المصرية على مدار يومى الثالث والرابع من شهر إبريل الجارى تنفيذ مهام الجسر الجوى الإنسانى لإسقاط المساعدات والاحتياجات الأساسية ومواد الإغاثة العاجلة.

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عدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص.. قرار عاجل من وزارة العمل

أعلن حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الخميس، أنه اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024 وحتى يوم الأحد الموافق 14 أبريل الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد الفطر المُبارك.

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