مصدر يكشف موعد افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع تطوير وتأهيل ترعة المريوطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر في محافظة الجيزة، عن جهود المحافظة في تنفيذ عدد من المشاريع القومية الهامة خلال العام 2023، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

وقال المصدر، لمصراوي، إن هذه المشاريع ما زالت في مراحل التنفيذ، بتوجيهات ومتابعة دورية من قبل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والهدف من هذه الجهود هو ضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين وضمان تنفيذ الأعمال وفقًا للمواصفات المحددة والمعايير الجودة المطلوبة.

وأضاف أنه من بين المشروعات المقرر افتتاحها خلال عام 2024، المرحلة الأولى من أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف شارع الملك فيصل، والتي تقوم بها محافظة الجيزة في إطار خطة لتطوير ورفع كفاءة الطرق المؤدية إلى المتحف المصري الكبير، وتشمل هذه المرحلة منطقة المريوطية وحتى التقاء الشارع مع طريق المنصورية، بطول 1.5 كيلومتر وعرض 30 مترًا.

وأوضح أن مشروع تغطية ترعة المريوطية، يمتد من منطقة كوبري الصحابة إلى منزل الطريق الدائري على طول يبلغ 450 مترًا، وتشهد أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة، إنشاء ممشى سياحي، ومواقف حضارية، وساحات انتظار، أسوة بما تم تنفيذه خلال المرحلتين الأولى والثانية من المشروع.

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وأشار إلى أنه من المقرر، رصف طريق المريوطية الشرقي والغربي بطول يبلغ 2.5 كيلومتر وعرض يصل إلى 70 مترًا.

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