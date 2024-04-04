المشهد الأخير في حياة عامل بالصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أنهى رجل حياته شنقًا بالصف جنوب الجيزة لمروره بأزمة نفسية.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص تتدلى بحبل من السقف.

انتقلت قوات الشرطة إلى محل البلاغ بقيادة مفتش فرقة الشرق ووكيله بالتنسيق مع مأمور القسم. المعاينة أثبتت أن الجثة لشخص يدعى "وليد.ف." 47 سنة، يرتدي ملابسه كاملة يتدلى من مروحة سقف غرفته، ولا توجد آثار كسر بمنافذ ومخارج المسكن.

تحريات رئيس مباحث الصف المقدم محمد العشري توصلت إلى أن المتوفى قرر التخلص من حياته لمروره بأزمة نفسية، وصنع مشنقته بحبل مثبت بجنش المروحة.

جرى نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.