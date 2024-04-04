خيانة على السحور.. كواليس سرقة 400 ألف من شركة مساحيق بالوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

24 ساعة احتاجها ضباط المباحث الجنائية بالجيزة برئاسة اللواء هاني شعراوي لفك طلاسم سرقة 400 ألف جنيه من داخل شركة مساحيق بالوراق شمال المحافظة.

جهود البحث والتحري التي قادها العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الشمال توصلت إلى أن عاملا بالشركة خطط ونفذ لجريمته. استغل معرفته بأماكن الدخول والخروج ومواعيد انصراف الموظفين وتسلل ليلا "وقت السحور".

تحريات العقيد مجدي موسى مفتش مباحث فرقة الوراق وأوسيم بينت أن صاحب الـ26 عامًا انتهز تواجد سيارتين لتحصيل الأموال داخل الشركة تمهيدًا لإيداع المبلغ صباح اليوم التالي في البنك واستولى على 400 ألف جنيه متخفيًا بوشاح يخفي ملامح وجهه.

جهود الرائد أحمد ماهر معاون مباحث الوراق رصدت خطوط سير العقل المدبر للحادث مع تفريغ كاميرات المراقبة لتنطلق مأمورية قادها الرائد محمد طارق وتتمكن من الإيقاع به.

"مالحقتش أتهنى بجنيه منها" بهذه العبارة أقر المتهم بفعلته وأرشد عن الأموال المستولى عليها، وتحرر محضر بالواقعة تحت إشراف اللواء هشام أبو النصر مدسر أمن الجيزة.