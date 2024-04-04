"عيد بدون حشيش".. الجيزة تنتفض بإحباط توزيع 240 طربة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

"مش عايز أسمع عن دولاب مخدرات في العيد" تهديد شديدة اللهجة وجهه قيادة أمنية رفيعة المستوى بالجيزة إلى مساعديه موجهًا بتضييق الخناق على أرباب السوابق ومروجي الكيف خاصة في المناطق الشعبية.

نقطة الانطلاق جاءت من شمال المحافظة، معلومات سرية وردت إلى العقيد محمد ربيع مفتش مباحث فرقة إمبابة والمنيرة الغربية باتجار عاطل في الحشيش متخذًا منطقة سكنه بالمنيرة الغربية مسرحًا لنشاطه.

الرائد مصطفى الدكر رئيس مباحث المنيرة الغربية وضع خطة محكمة للإيقاع بالمتهم متلبسًا. مأمورية سرية أشرف عليها العميد عمرو حجازي رئيس مباحث القطاع منحت "صاحب السيط" كلبشًا حديديًا زين يديه ليواجه عقوبة السجن بتهمة الاتجار في المخدرات بمضبوطات بلغت 140 طربة حشيش.

الضربة التالية لم تتأخر كثيرًا، المقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة كثف من جهود تتبع عناصر الشر التي تضر بوقود الأمة وأملها "الشباب" بنشر السموم بينهم.

الضابط النشيط ومعاونه الرائد مصطفى عرفة نجحا في القبض على عنصر إجرامي بحيازته نحو 100 طربة لجوهر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول ليصاب حينها بالصدمة "الموسم اضرب كده".