شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 20 بيتا من بيوت الله منها 14 مسجدًا جديدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الاوقاف افتتاح ( 20 ) مسجدًا اليوم الجمعة، منها ( 14 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 6 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 885 ) مسجدًا منها ( 693 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 192 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى5/ 4/ 2024م (11907) مساجد، بتكلفة تقدر بنحو (18) مليارًا و (97) مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الجيزة

م - المسجد وعنوانه

1. مسجد النصر – زنين – بولاق الدكرور

مديرية أوقاف الوادي الجديد

م - المسجد وعنوانه

2. مسجد الرحمة – مدينة موط– مركز الداخلة

مديرية أوقاف قنا

م - المسجد وعنوانه

3. مسجد آل رشوان – العزب المصري - دشنا

4. مسجد أولاد أبو رحاب – نجع غانم – العركي – فرشوط

5. مسجد آل البيت – النحال – بندر قنا

مديرية أوقاف الإسماعيلية

م - المسجد وعنوانه

6. مسجد أبو جبر- قرية السلام – القصاصين الجديدة

مديرية أوقاف أسيوط

م - المسجد وعنوانه

7. مسجد العارف بالله – مدينة أسيوط الجديدة

مديرية أوقاف الدقهلية

م - المسجد وعنوانه

8. مسجد الجوهري – شارع بور سعيد – المنصورة

9. مسجد بلال بن رباح – عزبة عمرو وصفي – عزبة الفتح – مركز السنبلاوين

مديرية أوقاف الفيوم

م - المسجد وعنوانه

10. مسجد قصر بياض - العجميين

مديرية أوقاف البحيرة

م - المسجد وعنوانه

11. مسجد الحمدية الغربي – قريةالبرنوجي - مركز دمنهور

مديرية أوقاف بني سويف

م - المسجد وعنوانه

12. مسجد عبد الحليم علي أمين – مشارقة إهناسيا

مديرية أوقاف الغربية

م - المسجد وعنوانه

13. مسجد الرحمن – كفر الشيخ علي – كفر الزيات

مديرية أوقاف أسوان

م - المسجد وعنوانه

14. مسجد العزيز بالله – قرية اللديد – المحاميد - الحجز قبلي وبحري مركز إدفو

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف كفر الشيخ

م - المسجد وعنوانه

1. مسجد النور – عزبة خميس – سيدي سالم

2. مسجد الشهيد إبراهيم العقبة القصابي – سيدي سالم

مديرية أوقاف قنا

م - المسجد وعنوانه

3. مسجد الفتح – الطود – أبو تشت

4. مسجد الحاج رشوان –الحبيلات الغربية – أبو تشت

5. مسجد آل رزق – العمري – أبو تشت

مديرية أوقاف البحيرة

م - المسجد وعنوانه

6. مسجد كوم النصر الكبير – مركز المحمودية