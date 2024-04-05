تكليفات مهمة من محافظ الجيزة بشأن أعمال تنفيذ محور المنصورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال تطوير المرحلة الثانية من محور المنصورية بطول ٢ كم بدءا من الطريق الدائري وحتى كوبري عز؛ لما له من أهمية مرورية كأحد المسارات والمحاور المرورية المؤدية للمناطق السياحية .

وأشار "راشد"، بحسب بيان المحافظة، اليوم الجمعة، أن الأعمال تأتي أستكمالًا للمرحلة الأولى وهدفها تحسين الصورة الذهنية والبصرية للمحور المروري الهام، في إطارٍ خطة الدولة بتطوير جميع المقاصد السياحية والمناطق المؤدية لها؛ لاستعادة الوجه الحضاري، بالتزامن مع أعمال التطوير الجارية التي تشهدها المنطقة الأثرية والمحيطة بالمتحف المصري الكبير وتحسين جودة الحياة بمختلف الأبعاد التنموية .

وأوضح محافظ الجيزة، أنه تم وضع رؤية حضارية متكاملة روعي بها جميع الاحتياجات المطلوبة التي تتماشى مع الطابع الأثري للمنطقة وتحويلها إلي ممشي سياحي ومتنزهات حضارية، من خلال رفع كفاءة الجزيرة الوسطي ودعمها بمواقع تجارية، وإنشاء ساحات انتظار للطريق، ودورات مياه، وأماكن للجلوس، وكيدز إريا، والمسطحات الخضراء اللازمة لتوفير المناخ المناسب للمواطنين المقيمين بالقرب من المنطقة كمتنفس لهم وجذب الأفواج والحافلات السياحية؛ لتشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة .

واطلع المحافظ، على الرسومات الهندسية للمشروع، مؤكدًا على الشركة المنفذة، بضرورة الالتزام بالجدول الزمني للمشروع لعودة الشكل الحضاري للمنطقة، ومراعاة الاستغلال الأمثل للمساحات، وضبط مناسيب وارتفاعات الارصفة؛ لتحقيق عوامل الاستدامة .

ولفت "راشد"، إلى أن المحافظة لا تدخر جهًا في توفير الدعم اللازم وتذليل جميع العقبات؛ للانتهاء من المشروع في الوقت المحدد طبقًا للرؤية الحضارية المتفق عليها .

ووجه محافظ الجيزة، بضرورة مراجعة خطوط التنظيم للاستفادة منها في توسعة الطريق مع رفع مخلفات الرتش الموجودة أول بأول، والإنتهاء من توصيل المرافق " كهرباء، مياه، صرف صحي"، مشددًا على المرور الدوري على مواقع للعمل بالطريق؛ للتأكد من الالتزام بالأعمال المحددة.