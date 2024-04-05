كاوتش سيارة ثمنه القتل.. حفلة تعذيب تنهي حياة سايس في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء هاني شعراوي ملابسات العثور على جثة مسجل خطر مقيد القدمين به آثار تعذيب ملقاة بالطريق بمدينة السادس من أكتوبر.

تحريات المقدم محمد مجدي رئيس المباحث ومعاونه الرائد أحمد فايز توصلت إلى أن 3 أشخاص وراء ارتكاب الواقعة، وأن القتيل سرق إطار سيارة أحدهم من داحخل مخزن فاصطحبوه داخل سيارة قيادة أحدهم واعتدوا عليه بالضرب.

المتهمون كبلوا قدميه مُحدثين إصابته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم فى محاولة للتوصل إلى الإطار المستولى عليه وعند شعوره بحالة إعياء وضعوه داخل شنطة السيارة وإلقائه بمحل البلاغ وتحرر المحضر اللازم.