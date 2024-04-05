"كانت رايحه يومين".. تفاصيل اتهام أب بتعذيب طفلته في أوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالجيزة، التحقيق مع عامل وزوجته؛ لاتهامهما بتعذيب ابنته من زوجته الأولى بمنطقة أوسيم.

طلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

كانت تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغا من ربة منزل اتهمت فيه زوجها والد طفلتها 3 سنوات ومصابة بحروق وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم بتعذيب الطفلة بمشاركة زوجته الجديدة.

وقالت المبلغة، إنها تركت الطفلة لقضاء يومين عند والدها، وزوجته الثانية ربة منزل، وأثناء رجوع الطفلة لها فوجئت بإصابتها.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، واعترفا بارتكابهما الواقعة بسبب قيام الطفلة بالتبول في ملابسها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.