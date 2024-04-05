تسبق القاهرة بـ 17 دقيقة.. أول مدينة مصرية تُؤدي صلاة عيد الفطر 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، مواعيد صلاة الفطر المبارك 2024 بالقاهرة والمحافظات.

وطبقا لما أعلنه معهد البحوث الفلكية، تعد حلايب في محافظة البحر الأحمر هي أول مدينة مصرية تقام بها صلاة عيد الفطر 2024 في تمام الـ 5:42، بفارق 17 دقيقة عن محافظة القاهرة.

ووفقًا لبيان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية سابقا، فإن الأربعاء 10 أبريل 2024، هو أول أيام عيد الفطر المُبارك، وذلك بعد استطلاع موعد غرة شهر رمضان المُعظم 1445هـ.

وتُقام صلاة عيد الفطر في القاهرة في تمام الساعة 5:59 صباحًا، وفي محافظة الجيزة في تمام الساعة 5:58 صباحًا، ومحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 6:02 صباحًا.

ويرصد "الخليج 365"، مواعيد صلاة عيد الفطر 2024 بالمدن والمحافظات، كالآتي:

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