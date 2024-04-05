خطبة عيد الفطر 2024 - النص الكامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة عيد الفطر المبارك لعام 2024، والتي تقام بالمساجد التي تؤدي بها صلاة الجمعة وبالساحات المخصصة لذلك.

وكان الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أعلن أن صلاة العيد سيتم إقامتها في جميع المساجد التي تقام بها الجمعة.

وبحسب بيان لوزارة الأوقاف، أن الساحات العامة فتكون إقامة صلاة العيد بها وفق ترتيب كل مديرية مع المحافظة التابعة لها، من خلال التنسيق الكامل بين المديرية والمحافظة في تحديد الساحات التي تقام بها صلاة العيد.