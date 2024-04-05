أخبار مصر

"بمب وصواريخ" العيد.. القبض على 8 تجار في 5 محافظات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن، من ضبط شخصين بمحافظة الشرقية، وبحوزتهما أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام.
وضبطت الأجهزة الأمنية، شخص بمحافظة أسيوط، وبحوزته أكثر من 300 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام، وضبط شخصين بمحافظة القاهرة، وبحوزتهما حوالي 150 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام.
ونجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط شخصين بمحافظة أسوان، وبحوزتهما 40 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام، وضبط عاطل "له معلومات جنائية" بمحافظة بالإسكندرية، وبحوزته أكثر من 3 آلاف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام– لوحة ورقية مثبت بها عدة أوراق مالية وألعاب.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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