القبض على مجرمين بـ15 كيلو حشيش في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عنصرين إجراميين، بحوزتهما 15 كيلو من مخدر الحشيش، قبل ترويجها بالشرقية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن الشرقية قيام عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما متخذين من دائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة مركز شرطة بلبيس وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام.

هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ 1,050 مليون جنيه تقريباً)ً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.