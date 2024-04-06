شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يصل مقر احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر الاحتفالية التي تنظمها وزارة الأوقاف بمناسبة الاحتفال بليلة القدر.

ومن المقرر أن يشارك في الاحتفال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ومفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام، ووزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، وعددًا من الوزراء وسفراء بعض الدول الإسلامية والعربية بالقاهرة، ولفيف من علماء وقيادات الأزهر والأوقاف.