رئيس النيابة الإدارية ينعى الدكتور أحمد فتحي سرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

ينعى المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن كافة مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية، وفاة الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور - رئيس مجلس الشعب الأسبق، الذي شاءت إرادة المولى عز وجل أن يرحل عنا في هذه الأيام المباركة.

وأكد أن الفقيد كان قامة علمية شامخة وأستاذًا للأجيال، كانت ومازالت مؤلفاته مرجعاً علمياً وفكرياً لكل دارسي القانون، وممارسي رسالة القضاء والمحاماة.

رحم الله الفقيد، وألهمنا جميعاً وأسرته وذويه الصبر والسلوان.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.